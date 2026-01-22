أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد عن متجمد نفقة جديد.. السبت

تنظر محكمة النزهة لشئون الأسرة، السبت المقبل 24 يناير 2026، أولى جلسات الدعوى رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة، والمقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بشأن امتناعه عن سداد النفقة الشهرية لابنتيه.

وأقام ابنتا اللاعب دعوى حبس شهرًا لمتجمد نفقة قيمته 240 ألف جنيه، بعد بلوغهما السن القانونية، ضد والدهما لإلزامه بأداء النفقة المستحقة، في دعوى حملت رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة.

على جانب آخر، أجلت محكمة مستأنف أحوال شخصية القاهرة الجديدة، استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر لجلسة 2 فبراير المقبل للإعلان بالحضور.

وكشف محامي طليقة إبراهيم سعيد، أن الدعوى الحالية تأتي ضمن سلسلة قضايا مرفوعة ضد اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد المستمر قد يضعه أمام تنفيذ عقوبة الحبس مباشرة.