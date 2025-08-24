القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر

سيطر عمال على مهتز نفسيا حاول إشعال النار بماكينة صراف آلي، في مدينة 6 أكتوبر، ونجحت قوات الامن في ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة شخص حرق ماكينة صراف آلي، بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن مهتز نفسيا، حاول حرق ماكينة صراف آلي، بإلقاء كمية من البنزين عليها، إلا أن العاملين بإحدى المنشآت سيطروا عليه ومنعوه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة التحقيق.