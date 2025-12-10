قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجنايات
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى

محمد البدوي

قالت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت انطلاق التصويت في 30 دائرة تم إلغاؤها بقرار من المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى للانتخابات.

وأوضحت شيرين، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات تجري في محافظات: الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، البحيرة، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، وسوهاج، من خلال 2372 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي الناخبين المؤهلين 16,432,97 ناخبًا.

العملية الانتخابية

ولفتت إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن اللجان الفرعية فتحت أبوابها في الساعة التاسعة صباحًا، وأن العملية الانتخابية تسير بانسيابية دون تلقي أي شكاوى حتى الآن، رغم وجود بعض الكثافات في بعض اللجان، حيث تم الدفع بعدد من الموظفين الاحتياطيين للتعامل معها.

وأوضحت أن بنداري دعا جميع المترشحين إلى الالتزام بالصمت الانتخابي، مؤكّدًا أن الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار من يرونه الأقدر لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

 تفعيل خط الشكاوى والاستفسارات

كما أعلن عن تفعيل خط الشكاوى والاستفسارات 19826 على مدار اليومين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، إضافة إلى تطبيق الهيئة الإلكتروني الذي يتيح معرفة مواقع اللجان وكثافة الناخبين واختيار الوقت المناسب للتصويت.

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الشكاوى والاستفسارات

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

