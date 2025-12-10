نائب: كل صوت انتخابي يدعم مسيرة التنمية والديمقراطية

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، خلال مشاركته في التصويت بمدرسة عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي بمحافظة الجيزة، في الدوائر التي تُجرى فيها إعادة انتخابات مجلس النواب اليوم وغدًا، على أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة والتصويت لمن يرونه أهلًا للثقة وقادرًا على ممارسة الدور التشريعي والرقابي والخدمي بكفاءة.

وأشار حافظ إلى أن الإقبال الكبير على التصويت يعكس ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وإيمانهم بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا أن حرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة سيؤدي إلى اختيار ممثلين قادرين على التعبير عن تطلعات الشعب تحت قبة البرلمان.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن انتخابات مجلس النواب تُعد خطوة مهمة في مسيرة الديمقراطية المصرية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ودعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الانتماء الصادق للوطن ويُسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.

وأكد أحمد حافظ أن كل صوت داخل الصندوق يُعد رسالة دعم للحياة البرلمانية ولمؤسسات الدولة، موجهاً التحية للرئيس السيسي على حرصه على نزاهة العملية الانتخابية وضمان أن يأتي المجلس الجديد معبراً عن إرادة الشعب المصري، وقادراً على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكفاءة ومسؤولية، بما يتسق مع قيم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة الأولويات.

وأوضح النائب حافظ أن حزب حماة الوطن يتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية لضمان سير التصويت في إطار من النزاهة والشفافية، وحماية إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب في دعم الدولة وتعزيز الحياة السياسية من خلال كوادره الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن والمواطن.