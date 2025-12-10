استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري نهاية تعاملات الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهدت سوق الصرف المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

هذا الاستقرار يعزّز من الهدوء النسبي الذي سيطر على حركة تداول العملات الأجنبية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، إذ سجل الدولار السعر نفسه في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي سُجِّل في بداية ونهاية تعاملات اليوم، بما يعكس ثباتًا واضحًا في اتجاه السوق خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

هذا الاستقرار يأتي في وقت يتابع فيه المواطنون وتجار العملة والمستوردون تطورات سعر الصرف بشكل لحظي، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة الأسواق والتجارة والسلع المستوردة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع. ويعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي يتجه إليها العملاء لمتابعة حركة الدولار لحظة بلحظة، نظرًا إلى اعتماده كمرجع رئيسي لدى قطاع كبير من المتعاملين في السوق، إضافة إلى كونه أكبر البنوك الحكومية من حيث عدد العملاء وحجم التعاملات اليومية.

واستمرار السعر نفسه يعكس توازنًا في حجم الطلب والعرض خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في البنك الأهلي المصري وعدد آخر من البنوك.

ويعكس الثبات العام عبر البنوك الكبرى مستوى من الاستقرار في المعاملات اليومية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتحويلات والعمليات التجارية التي تعتمد بشكل كبير على سعر الدولار الرسمي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حافظ بنك الإسكندرية على السعر نفسه المسجل في البنوك الأخرى، حيث بلغ سعر الدولار 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

ويأتي استمرار هذا السعر ضمن موجة الاستقرار التي سادت نهاية التعاملات، ما يشير إلى توازن السوق وعدم وجود تغيرات مفاجئة في تداولات الأربعاء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع. ويواصل البنك سياسة سعرية متوازنة تتماشى مع الاتجاه العام داخل القطاع المصرفي خلال اليوم، ما يجعل حركة الدولار في بنك القاهرة متوافقة مع توجه غالبية البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار داخل بنك التعمير والإسكان استقر عند نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار ليؤكد أن السوق المصرفية خلال اليوم لم تشهد ضغوطًا استثنائية أو طلبات غير اعتيادية على العملة الأجنبية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

ويُعد البنك من المؤسسات المصرفية النشطة في التعاملات اليومية، وحافظ على سعر متوافق مع بقية السوق دون أي تغيرات خلال ختام اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس استقر أيضًا عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

ويؤكد ذلك أن استقرار الدولار لم يقتصر على البنوك الكبرى فحسب، بل شمل أيضًا البنوك العاملة في القطاعات المتخصصة.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، ليواصل البنك نهج الاستقرار ذاته المتوافق مع السوق بالكامل خلال نهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل البنك التجاري الدولي سعر 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع. ويعتبر هذا البنك من أكبر البنوك الخاصة من حيث حجم التعاملات، ويعد مؤشرًا مهمًا لحركة الدولار في القطاع الخاص.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة سجل أيضًا نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، ليظل في إطار الاتجاه العام للحركة السعرية.

سعر الدولار في بنك فيصل

سجل بنك فيصل سعر 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، ليكون بذلك متوافقًا مع جميع البنوك الواردة في التقرير والتي لم تشهد أي تغييرات في أسعار الدولار خلال نهاية تعاملات الأربعاء.