4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مايكروسوفت تستثمر 17.5 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي في الهند

مايكروسوفت
مايكروسوفت
وكالات

تعهدت شركة "مايكروسوفت" باستثمار 17.5 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الهند على مدى أربع سنوات، مستهدفةً الدولة الأكثر سكاناً في العالم للمساهمة في دفع عجلة نموها.

وأعلن الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا عن الاستثمار أمس، الثلاثاء، بعد لقائه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي، قبيل جولة تشمل عدداً من المدن في البلاد.

وقالت "مايكروسوفت" إن الاستثمار سيركز على ثلاثة ركائز: الحجم، المهارات، والسيادة. 

وهي ركائز تتماشى مع هدف مودي في بناء منظومة واسعة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وقال ناديلا، في منشور على "إكس": "لدعم طموحات البلاد، تلتزم مايكروسوفت بـ17.5 مليار دولار، وهو استثمارنا الأكبر على الإطلاق في آسيا، للمساعدة في بناء البنية التحتية والمهارات والقدرات السيادية اللازمة لمستقبل الهند القائم على الذكاء الاصطناعي".

اهتمام متزايد بالهند

تجذب الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.45 مليار نسمة اهتمام كبار الفاعلين في قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، كسوق ومصدر للمهارات والبيانات، فقد زار المؤسس المشارك لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي البلاد في أكتوبر، بينما يُتوقع أن يزور جنسن هوانغ من "إنفيديا" وديميس هاسابيس من "جوجل ديب مايند" الهند في الأشهر المقبلة.

كما تعد الهند، التي تضم ملايين المهندسين المهرة في تعلم الآلة وعلوم البيانات، موطناً لبعض أكبر شركات خدمات التكنولوجيا في العالم، مثل "تاتا كونسالتينغ سيرفيسز" (Tata Consultancy Services Ltd) و"إنفوسايز" (Infosys Ltd).

في السياق ذاته، نشر الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" ليب بو تان، والرئيس التنفيذي لشركة "كوغنيزانت تكنولوجي سوليوشنز " (Cognizant Tech Solutions Corp) رافي كومار سينغيسيتي، على منصة "إكس" أمس، الثلاثاء، أنهما التقيا مودي.

