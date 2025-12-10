ولي العهد السعودي يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط

رعى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط في الرياض، ضمن مشاريع التطوير الاستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية السعودية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، والفريق أول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن تركي بن بندر قائد القوات الجوية الملكية.

احتفالات مبهجة

وعقب عزف السلام الملكي، دشن ولي العهد المرافق الجديدة، وتجول في أنحاء القاعدة التي تمتد على مساحة 42 كيلومتراً مربعاً، مطلعاً على المنطقة الفنية والإدارية والسكنية والمنشآت الحديثة وفق المعايير العالمية.

واستمع لشرح مفصل حول مراحل إنشاء المشروع ومكوناته الهندسية والتقنية، والتي تهدف إلى دعم القيادة والسيطرة والإمداد والعمليات المشتركة لحماية أمن الوطن.

وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة لقائد القوات الجوية الملكية، وعرض فيلم وثائقي استعرض مراحل تنفيذ المشروع الذي استغرق 38 شهراً منذ انطلاقه في الربع الثالث من 2021. ويضم المشروع 115 مبنى بمساحة إجمالية تجاوزت 126 ألف متر مربع، تشمل المدارج وساحات وقوف الطائرات ومهابط الطائرات العمودية والحظائر وبرج المراقبة، إضافة إلى مرافق فنية وإدارية وسكنية وأمنية، جميعها منسجمة مع الطراز العمراني لمدينة الرياض.

الرياض الخضراء

وأكد الأمير خالد بن سلمان، أن حضور ولي العهد الحفل يعكس دعمه المستمر لعمليات التطوير داخل وزارة الدفاع، وتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية لحماية أمن الوطن.

وفي ختام الحفل، تسلم ولي العهد هدية تذكارية والتقط صورة جماعية مع ضباط القاعدة، فيما تعتزم القوات الجوية زراعة ثلاثة آلاف شجرة في القاعدة بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض ومبادرة «الرياض الخضراء»، دعماً لمبادرة «السعودية الخضراء» وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية.