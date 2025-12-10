عاجل.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب القاهرة الكبرى.. والسحب الرعدية مستمرة على الوجه البحري

أفادت آخر التنبيهات الجوية، الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار تقدم السحب الممطرة لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى.

ويصاحب هذا التقدم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على العاصمة والمناطق المحيطة بها. كما أشار التنبيه إلى استمرار وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق واسعة من الوجه البحري وكذلك على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

توخي الحذر أثناء القيادة

وتحذر هيئة الأرصاد المواطنين في المناطق المذكورة إلى توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية والأشجار، بسبب التقلبات الجوية ونشاط الأمطار.

كما تؤثر السحب الرعدية بقوة على مناطق من الوجه البحري (الغربية- المنوفية- الشرقية- الدقهلية- دمياط - مدن القناه).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادى النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 21 11

نخل 19 03

كاترين 12 01

الطور 21 12

طابا 18 13

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 19 12

العلمين 19 11

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 19

حلايب 24 20

أبو رماد 26 18

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 23 08

أسوان 23 11

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 23 11