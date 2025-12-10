قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيدفع رشاوى .. القبض على أحد أنصار مرشح في انتخابات النواب بأسيوط
الإنتاج الحربي: مصنع 63 من أهم الصروح الصناعية ومنتجاته تقلل الفاتورة الاستيرادية
إجراءات صارمة بـ أسوان لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات
انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية

أشرف الجزايرلي
أشرف الجزايرلي
ولاء عبد الكريم

توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.

وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.

وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.

كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.

سلامة الغذاء الأسواق الخارجية الغرامات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

ترشيحاتنا

محلل يكشف ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة

واشنطن تمنح نتنياهو مساحة للمماطلة.. ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لوحدة طب الأسرة برملة الإنجب استعدادا لتشغيلها

أصعب ساعات نوة قاسم بيان عاجل يحذر أمطار تضرب 5 محافظات الآن

أصعب ساعات نوة قاسم .. بيان عاجل يحذر من أمطار تضرب 5 محافظات الآن

بالصور

تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد