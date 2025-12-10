مانشستر سيتي يلتقي ريال مدريد في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا الليلة

يستضيف ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات وخسارة واحدة، ويسعى الفريق الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لضمان مركز متقدم يؤهله مباشرة إلى الدور الـ16 من البطولة.

في المقابل، يحل مانشستر سيتي ضيفًا على الفريق الإسباني وهو في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، ويأمل عمر مرموش ورفاقه في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي وتجنب خوض الملحق المعقد وفق النظام الجديد للبطولة.

نظام التأهل الجديد

وفقًا للنظام الجديد، يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما يخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين دورًا فاصلًا، بينما يودع أصحاب المراكز من 25 حتى 36 أوروبا بشكل كامل دون فرصة للمشاركة في أي بطولة أخرى.