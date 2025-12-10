قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
حوادث الرياضيين.. بدء التحقيق مع مصطفى يونس في بلاغ مقدم ضده من الخطيب
قبل المونديال.. إلزام الأجانب القادمين لأمريكا بالكشف عن سجلاتهم عبر مواقع التواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نزلت 200 ألف جنيه دافعة واحدة.. تراجع غير مسبوق في السيارات المستعملة

سوق السيارات
سوق السيارات
منار عبد العظيم

شهدت سوق السيارات في مصر موجة تخفيضات كبيرة على معظم الطرازات، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 25% و30%، ما جعل الأسعار أكثر منافسة من أي وقت مضى. 

يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح خطوط استيراد جديدة، بالإضافة إلى دخول وكلاء جدد للسوق.

انخفاض الأسعار وارتفاع المنافسة

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التخفيضات تشمل معظم السيارات في السوق، مشيراً إلى أن الأسعار أصبحت «منافسة جدًا».

 وأوضح زيتون، في تصريحات تلفزيونية، أن دخول وكلاء جدد خلق حالة من المنافسة الشديدة، حيث يسعى كل وكيل للحفاظ على حصته التسويقية من خلال خفض الأسعار بشكل استراتيجي.

أسباب الانخفاض في الأسعار

وأرجع أسباب انخفاض الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية:

استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.

التيسيرات في عمليات الاستيراد.

افتتاح 8 خطوط إنتاج محلية جديدة منذ بداية العام، ما زاد المعروض في السوق.

تأثير التخفيضات على سوق السيارات المستعملة

وذكر أن سوق السيارات المستعملة لم تكن تتوقع هذه الانخفاضات، إلا أن الضغوط السوقية أجبرت التجار على التراجع في الأسعار. 

وأضاف أن الانخفاض وصل في بعض الطرازات إلى 150-200 ألف جنيه، ما يعكس التغير الكبير في السوق.

ولفت إلى أنه مع استمرار هذه العوامل، من المتوقع أن تستمر التخفيضات لبعض الوقت، خاصة مع ارتفاع العرض المحلي والدخول المستمر لوكلاء جدد، ما يعزز من قدرة المستهلكين على اقتناء السيارات بأسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة.

سوق السيارات شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية تراجع السيارات انخفاض السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

تاتيانا هيني

تاتيانا هيني أول امرأة ترأس إدارة نادٍ ألماني

سموحة

اجتماع موسّع بين مجلس إدارة نادي سموحة والمرشحين السابقين

المنتخب السعودي

طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السعودية وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب

بالصور

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد