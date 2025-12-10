منتخب مصر "مواليد 2009" يفوز على الجونة "مواليد 2007" وديا برباعية نظيفة

نجح منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في الفوز وديا على فريق الجونة مواليد 2007 بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بمجمع ملاعب المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

أحرز رباعية المنتخب المصري مازن وائل "هدفين"، وأدهم حسيب، ومحمد جمال، في التجربة الودية الأولى خلال المعسكر الذي انطلق أمس الثلاثاء، والذي يشمل مواجهتين وديتين لمنتخب مصر أمام نظيره الياباني يومي 14، و17 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض لقاءً وديا جديدًا غدًا الخميس أمام فريق إنبي مواليد 2007 في الثانية ظهرًا.

ووصلت بعثة منتخب اليابان صباح اليوم الأربعاء، لفندق المنتخبات الوطنية استعدادًا لمواجهة منتخب مصر وديا.