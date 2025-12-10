قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات باكستانية تحمل 100 طن للفلسطينيين بغزة
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
رياضة

منتخب مصر "مواليد 2009" يفوز على الجونة "مواليد 2007" وديا برباعية نظيفة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
حسن العمدة

نجح منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في الفوز وديا على فريق الجونة مواليد 2007 بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بمجمع ملاعب المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر. 

أحرز رباعية المنتخب المصري مازن وائل "هدفين"، وأدهم حسيب، ومحمد جمال، في التجربة الودية الأولى خلال المعسكر الذي انطلق أمس الثلاثاء، والذي يشمل مواجهتين وديتين لمنتخب مصر أمام نظيره الياباني يومي 14، و17 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض لقاءً وديا جديدًا غدًا الخميس أمام فريق إنبي مواليد 2007 في الثانية ظهرًا.

ووصلت بعثة منتخب اليابان صباح اليوم الأربعاء، لفندق المنتخبات الوطنية استعدادًا لمواجهة منتخب مصر وديا.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين ملاعب المنتخبات الوطنية فريق الجونة

