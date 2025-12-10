دوري أبطال أوروبا.. جوب بيلينجهام على رأس تشكيل بروسيا ضد بودو جليمت

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي لمواجهة بودو جليمت النرويجي بعد قليل، في المباراة التي تقام ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بروسيا دورتموند اللقاء على ملعبه، في مواجهة يُتوقع أن تكون سهلة نسبيًا على "النحل" لتحقيق النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في ترتيب المجموعة، حيث يحتل الفريق الألماني المركز العاشر برصيد 10 نقاط، مقابل قاع الترتيب لبودو جليمت برصيد نقطتين فقط.

تشكيل بروسيا دورتموند أمام بودو جليمت

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: أنسلمينو – أنطون – شلوتربيك

خط الوسط: كوتو – نيميشا – بيلينجهام – بن سبعيني

خط الهجوم: براندت – سيلفا – بيير

ويأمل دورتموند في استغلال عاملي الأرض والخبرة لتحقيق فوز جديد يضمن له تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.