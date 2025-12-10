تشكيل أرسنال لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي لفريقه قبل مواجهة كلوب بروج، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جان بريدل"، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تشكيل أرسنال أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – نورجارد – هينكابي – لويس سكيلي

خط الوسط: مارتين زوبيمندي – ميكيل ميرينو – مارتين أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي

يدخل أرسنال اللقاء بهدف مواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال أول خمس مباريات، إلى جانب رغبته في استعادة توازنه سريعًا بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي. ويعتمد أرتيتا على تألق نجومه وفي مقدمتهم بوكايو ساكا، الذي يقدم واحدة من أفضل مواسمه مع الفريق.

وفي المقابل، يسعى كلوب بروج بقيادة المدرب نيكي هاين لاستغلال الدعم الجماهيري على أرضه، على أمل خطف نتيجة إيجابية تُبقي على آماله الأوروبية، إذ يمتلك 4 نقاط فقط من فوز وتعادل وثلاث هزائم.