أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
رياضة

تشكيل أرسنال لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

ارسنال
حمزة شعيب

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي لفريقه قبل مواجهة كلوب بروج، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جان بريدل"، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تشكيل أرسنال أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – نورجارد – هينكابي – لويس سكيلي

خط الوسط: مارتين زوبيمندي – ميكيل ميرينو – مارتين أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي

يدخل أرسنال اللقاء بهدف مواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال أول خمس مباريات، إلى جانب رغبته في استعادة توازنه سريعًا بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي. ويعتمد أرتيتا على تألق نجومه وفي مقدمتهم بوكايو ساكا، الذي يقدم واحدة من أفضل مواسمه مع الفريق.

وفي المقابل، يسعى كلوب بروج بقيادة المدرب نيكي هاين لاستغلال الدعم الجماهيري على أرضه، على أمل خطف نتيجة إيجابية تُبقي على آماله الأوروبية، إذ يمتلك 4 نقاط فقط من فوز وتعادل وثلاث هزائم.

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

