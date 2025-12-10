قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نوع خضار شهير جدا يخفض السكر وينقص الوزن

انقاص الوزن
انقاص الوزن
اسماء محمد

يعد الباذنجان من الخضروات الغنية لكم كبير من الفيتامينات والمعادن الغذائية التي تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم فوائد خارقة يحصل عليها الجسم عند تناول الباذنجان.

مضادات الأكسدة


يحتوي الباذنجان على العديد من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والكاروتينات.

تساعد مضادات الأكسدة هذه على تحييد الجذور الحرة في جسمك، مما يقلل الالتهاب ويحتمل أن يمنع الأمراض المزمنة.

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الباذنجان توفر فوائد وقائية ضد سرطان المعدة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة.

ستفقد الوزن 


يحتوي الباذنجان على نسبة منخفضة نسبياً من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الألياف، مما يجعله خياراً جيداً لخطة غذائية تركز على إنقاص الوزن.


تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول بسبب حركتها البطيئة عبر الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

ولهذا السبب، يُنصح غالباً باستخدام الباذنجان كبديل مغذٍ للمكونات ذات السعرات الحرارية العالية أو البروتين الحيواني في وصفات مثل البيتزا أو اللازانيا أو الأطباق المقلية.

 التحكم في مستويات السكر في الدم


باعتباره من الخضروات غير النشوية، فإن الباذنجان يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعات مفاجئة في نسبة السكر في الدم، وهو أمر أساسي للأشخاص المصابين بمرض السكري الذين يرغبون في التحكم في مستويات السكر في الدم .

كما أن المحتوى العالي من الألياف في الباذنجان يمنع تقلب نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للسكر.

تقلل خطر إصابتك بالأمراض المزمنة


قد تدعم بعض العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كما قد يساعد الأنثوسيانين، وهو مضاد أكسدة موجود أيضاً في الباذنجان، على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو ما يُعرف بالكوليسترول "الضار"). ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

كما تشير الأبحاث إلى أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، مثل الباذنجان، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يساعد  في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تشير إحدى الدراسات إلى أن مركب سولاسودين رامنوزيل جليكوسيدات (SRGs) الموجود في الباذنجان قد يساهم في مكافحة سرطان القولون والمستقيم ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.

 ستحمي عقلك


من المحتمل أن يساعد تناول الباذنجان بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر.
يحتوي قشر الباذنجان على مادة ناسونين، وهي مضاد أكسدة قوي، تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في الحماية من التلف والالتهابات المرتبطة بالشيخوخة في الدماغ ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه العلاقة.

الباذنجان فوائد الباذنجان انقاص الوزن الدماغ الشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

ترشيحاتنا

الأهلي

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

جزر القمر

إعلان قائمة جزر القمر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية

لينجارد

ملبورن سيتي يحرم لينجارد من وداعٍ يليق به في دوري أبطال آسيا

بالصور

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد