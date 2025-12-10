الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت ومعالجة الشكاوى في اليوم الأول بالدوائر الملغاة

اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات فعاليات اليوم الأول من التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعقد مؤتمر صحفي لاستعراض الموقف النهائي لسير العملية الانتخابية.

ممثلي المرشحين داخل اللجان

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة وتسهيل الإجراءات أمام ممثلي المرشحين داخل اللجان، مشيرة إلى أنها تعمل على إزالة أي عقبات قد تعترضهم خلال المتابعة الميدانية.

وأعلنت الهيئة أنها تلقت عدداً من الشكاوى المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وتم تحويلها للجهات المختصة للتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انضباط العمل داخل اللجان.

وشددت الوطنية للانتخابات على التزامها الكامل بتمكين جميع الناخبين المتواجدين داخل مقار الاقتراع من الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن اللجان سمحت لكل من تواجد داخلها قبل موعد الإغلاق بممارسة حقه في التصويت.