كأس عامصة مصر| الجونة يفوز على الإسماعيلي 3-1

فاز فريق الجونة على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد الإسماعيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز محمد عمار لاعب الإسماعيلي هدف تقدم الجونة بالخطأ في مرماه .

وفي الدقيقة 69، أحرز عبد الكريم مصطفى هدف التعادل لفريق الإسماعيلي

وفي الدقيقة 78، عاد الجونة بالهدف الثاني عن طريق صابر الشيمي قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الجونة بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي لمهاجم الجونة ليحرز محمد النحاس الهدف الثالث ويعلن فوز فريقيه بثلاثية .

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عمر القط، عبدالله محمد، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى

الوسط: عبدالرحمن كتكوت، كونتا، إبراهيم عبدالعال، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: أنور صقر، محمد خطاري

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع : عبد الجواد تعلب – صابر الشيمى – خالد صديق أحمد عبد الرسول

الوسط : بلال السيد – نور السيد – حافظ إبراهيم – أرنو

الهجوم : مروان محسن – سيف الدين شيكا.