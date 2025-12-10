القبض على عاطل تحرش بطالبة داخل ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بالتحرش بها أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، أمكن تحديد الشاكية (طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 نوفمبر الماضى وأثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد المناطق بالإسكندرية قام أحد الأشخاص "غير معلوم لها" بالتحرش بها وإتيان أفعال خادشة للحياء.

أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





