مدرب المغرب يكشف صعوبة مواجهة سوريا ويرد على مغادرة الكرتي للمنتخب

شدد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الثاني، على صعوبة مواجهة منتخب سوريا في ربع نهائي كأس العرب.

ويواجه منتخب المغرب منافسه سوريا، على ملعب خليفة في الدوحة، في افتتاح مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وأكد السكتيوي، في تصريحاته على صعوبة المباراة أمام سوريا بسبب قوتهم بجانب ضغوطات دور ربع النهائي حيث لا يوجد مجال للتعويض.

وأوضح : تعرض عدد من اللاعبين لإعياء بدني ونفسي قبل انضمامهم للمنتخب، وأثناء البطولة، بجانب الإصابات التي لحقت بلاعبين مهمين، مما اثر على توظيفنا للعناصر المتاحة والاستفادة الكاملة من قدراتهم.

وعن مصير وليد الكرتي، من الإنضمام لفريق بيراميدز ، خلال بطولة كأس القارات للأندية قال : لا أريد الخوض في هذا الموضوع، نريد التركيز فقط على المباراة”.

واختتم السكتيوي تصريحاته قائلا : الجميع واع بالمسؤولية، وسنسعى لتقديم كل ما لدينا للفوز ومواصلة مشوار البطولة .