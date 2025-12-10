تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين ، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه أكد وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تموينية برئاسة المهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس،أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت معاد تدويرها في عبوات جديدة مع تغيير بيانات الجودة تمهيداً لعرضها وبيعها في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وتم التحفظ على إجمالي كمية 170 طن و700 كجم، تشمل 60 طن و700 كجم تين مجفف ينبعث منه روائح كريهة، 50 طن عرق سوس داخل شكائر خيش منتهية الصلاحية، و60 طن سمسم غير صالح للاستهلاك تم تدويره من فرز ثانٍ إلى فرز أول مع تعديل تواريخ الإنتاج.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين ، مشدداً على ضرورة إستمرار الحملات اليومية والتأكد من الإلتزام بالقوانين التموينية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.