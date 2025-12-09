علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء تنفيذ أعمال الموجه 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، لافتاً إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الشرقية أن حملات الإزالة علي مدار المراحل الثلاث من الموجه ٢٧ والتي بدأت أعمالها يوم ٩ اغسطس ٢٠٢٥ والتي استمرت حتي يوم ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ أسفرت عن إزالة( ٣٧٦ ) حالة بمساحة ٦٧ فدان و ١٣ قيراط و ٥ أسهم وإزالة (٢٢١ ) حالة تعدي بمساحة ٢٨ ألف و٥٢٦ متر تعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة ٦٣٩ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية بمساحة ٥٦ ألف و٨٩٣ متراً.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

الجدير بالذكر أن الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تم تنفيذها على ثلاث مراحل، فتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، كما تم تمديد تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.