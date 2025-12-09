إحالة 42 من العاملين المقصِّرين في الشرقية للتحقيق

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات بإحالة عددٍ (٤٢) من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مؤكداً أن الإنضباط والإلتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة إستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

من جانبه قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الخدمية المختلفة بمركز الزقازيق ، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور (٢٩) من العاملين بمقر مخازن التموين الطبي التابعة لمديرية الشؤون الصحية ، كذلك عدم تواجد (٢) من العاملين بالمقر ، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل وعدم تواجد (٤) من العاملين بمقر منطقة العمل بالصيادين التابعة لوزارة العمل ، كذلك عدم حضور (٤) من العاملين بالمقر ، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

وتبين عدم تواجد (٣) من العاملين بمدرسة أم الأبطال التابعة لإدارة غرب التعليمية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.