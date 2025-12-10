بسبب سقوط الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشوارع والطرق الرئيسية لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، بالتنسيق الكامل مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد الجيد لمجابهة التقلبات المناخية وسقوط الأمطار تزامناً مع فصل الشتاء، مشدداً على مراجعة شبكات الصرف الصحي والبالوعات، والتأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع، لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين التواصل مع غرفة العمليات والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات، وذلك على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن:

٠٥٥/٢٣١٤٠٢٥

٠٥٥/٢٣١٤٠٠٤

٠٥٥/٢٣٠٣٦٩٣

والرقم: ١١٤ (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة)، والتواصل مع منظومة شكاوى المحافظة من خلال الطرق التالية:

الواتس آب الرسمى ٠١٢٧٠٦٦٤٦٦٦ تليفون ٠٥٥/٢٣٣٣٣٩١ (ثلاثة خطوط) فاكس ٠٥٥/٢٣٦٩١٣٤ و البريد الإلكترونى للشكاوى والطلبات: [email protected]ومن خلال الخط الساخن( ١٦٥٢٨) لمنظومة شكاوى مجلس الوزراء او البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg