الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ 2200 حالة بقرية الميمونة بمنيا القمح

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الميمونة بمركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢٦١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على القوافل الطبية بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية بالشرقية القافلة الطبية العلاجية

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صباح اليوم،

الأمين العام للشعب الجمهوري يتابع سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة

صورة أرشيفية

مع انطلاق التصويت بالدوائر.. 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي

غرفة عمليات حزب الجبهة

بـ30 دائرة انتخابية.. الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" ترصد لحظة بلحظة جولة الإعادة

بالصور

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

