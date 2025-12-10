زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة ضخ الكميات الكافية لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والغذائية الأساسية بشكل مستمر داخل المجمعات الإستهلاكية لتوفيرها للمترددين عليها ، والعمل على إحداث التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع داخل الأسواق المحلية .

جاء ذلك أثناء الزيارة المفاجئة لمحافظ أسوان داخل المجمع الإستهلاكى " هايبر " الشيخ هارون للوقوف ميدانياً على توافر السلع الغذائية والأساسية بالمجمع ، وخلال التفقد المفاجئ ، إستدعى محافظ أسوان مدير عام التموين ، ومدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والسلع الإستهلاكية .

جولة مفاجئة

حيث كلف المحافظ مدير التموين بالمراجعة المستمرة والمرور الميدانى على كافة المجمعات الإستهلاكية والمخازن ، وكذا الأنشطة التجارية للتأكد من توافر السلع المتنوعة ، وخاصة فى ظل شكوى بعض المواطنين من عدم توافرها ، بالإضافة إلى وجود نقص فى بعض السلع المدرجة ضمن المقرارات التموينية بالمجمعات ، وأيضاً لدى البدالين.

وأكد المحافظ على أنه سيتم التواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق لتوفير السلع المختلفة بالأسعار المناسبة ، وخاصة داخل المجمعات الإستهلاكية والمعارض الدائمة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه فى نفس الوقت يتم التعاون الوثيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى والشركات المنتجة والموردين للعمل على ضخ كميات السلع داخل المجمعات والمعارض بأسعار مخفضة مما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .