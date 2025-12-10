قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة ضخ الكميات الكافية لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والغذائية الأساسية بشكل مستمر داخل المجمعات الإستهلاكية لتوفيرها للمترددين عليها ، والعمل على إحداث التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع داخل الأسواق المحلية .

جاء ذلك أثناء الزيارة المفاجئة لمحافظ أسوان داخل المجمع الإستهلاكى " هايبر " الشيخ هارون للوقوف ميدانياً على توافر السلع الغذائية والأساسية بالمجمع ، وخلال التفقد المفاجئ ، إستدعى محافظ أسوان مدير عام التموين ، ومدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والسلع الإستهلاكية .

جولة مفاجئة

حيث كلف المحافظ مدير التموين بالمراجعة المستمرة والمرور الميدانى على كافة المجمعات الإستهلاكية والمخازن ، وكذا الأنشطة التجارية للتأكد من توافر السلع المتنوعة ، وخاصة فى ظل شكوى بعض المواطنين من عدم توافرها ، بالإضافة إلى وجود نقص فى بعض السلع المدرجة ضمن المقرارات التموينية بالمجمعات ، وأيضاً لدى البدالين.

وأكد المحافظ على أنه سيتم التواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق لتوفير السلع المختلفة بالأسعار المناسبة ، وخاصة داخل المجمعات الإستهلاكية والمعارض الدائمة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه فى نفس الوقت يتم التعاون الوثيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى والشركات المنتجة والموردين للعمل على ضخ كميات السلع داخل المجمعات والمعارض بأسعار مخفضة مما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

