رحلة الإنشاد تتواصل على مسرح الجمهورية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات فى الثامنة مساء بعد غد الجمعة على مسرح الجمهورية، فى إطار خطط وزارة الثقافة لنشر الإرث الإبداعى الروحانى.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأناشيد والإبتهالات الشهيرة منها كل الناس بيقولو يارب، ماشى فى نور الله، يانبى مدد، يا مواكب النور، فى حب الله، يارسول الله أجرنا، حب الرسول، أسماء الله الحسنى .. أداء تامر نجاح، سماح عباس، أمنية سمير، محمد عبد الحميد، كريم زيدان، إيهاب ندا، أحمد حسن، أحمد العمرى.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .