إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية بإلغاء حكم السجن المشدد المتهمين « 10 سنوات»، والقضاء مجدداً ببرائتهم

فى جناية حيازة وإحراز ( إحدى عشر كيلو حشيش بالإضافة إلى حيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة.



من جانبه صرح المستشار محمد نصر الله محامي جنايات بمدن القناة وسيناء، أنه استطاع أن يقتنص حكما غاليا بالبراءة أمام دائرة جنايات مستأنف الإسماعيلية، وذلك بعد الحكم المشدد على المتهمين في أول درجة أمام محكمة الجنايات بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك في الواقعة، المتهم فيها 4 متهمين.



وكانت تدور الواقعة حول أن هناك حملة مكبرة مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من ضبط تشكيل تخصص في الاتجار والتصنيع فى المواد المخدره وذلك عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من عمل تحريات واستصدار إذن من نيابة ثان وثالث الإسماعيلية ثم قاموا بتنفيذ إجراءات الضبط.