قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش عيب.. الفنانة شمس: عشت مع جوزي في بيت واحد بعد الطلاق.. والست المصرية أصيلة
إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية

المستشار أحمد نصر الله
المستشار أحمد نصر الله
الإسماعيلية انجي هيبة

قضت محكمة جنايات  مستأنف الإسماعيلية بإلغاء حكم السجن المشدد المتهمين « 10 سنوات»،  والقضاء مجدداً ببرائتهم  
فى جناية حيازة وإحراز ( إحدى عشر كيلو حشيش  بالإضافة إلى حيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة.


من جانبه صرح المستشار محمد نصر الله محامي جنايات بمدن القناة وسيناء، أنه استطاع أن  يقتنص حكما غاليا  بالبراءة أمام دائرة جنايات مستأنف الإسماعيلية، وذلك بعد الحكم المشدد على المتهمين في أول درجة أمام محكمة الجنايات بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك في الواقعة، المتهم فيها 4 متهمين.


وكانت تدور الواقعة حول أن هناك حملة مكبرة مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  ووحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من ضبط  تشكيل تخصص في الاتجار والتصنيع فى المواد المخدره وذلك عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من عمل تحريات واستصدار إذن من نيابة ثان وثالث الإسماعيلية  ثم قاموا بتنفيذ إجراءات الضبط.

اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يكشف شروط التوبة الصادقة

هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة

هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح

رسالة ردع واضحة.. مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد