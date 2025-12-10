6 يناير .. أولى جلسات نظر استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر

حددت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات نظر استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر وذلك جلسه 6 يناير المقبل 2026 ،

وقال محامي طليقته إن اللاعب ملاحق بدعوي متجمد نفقة جديدة بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه وحال رفض اللاعب السداد فيصبح مهددا بالحبس.

يذكر أن محكمة الأسرة بمصر الجديدة، رفضت دعوى اللاعب إبراهيم سعيد نجم نادى الأهلى والزمالك السابق، والتى طالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة، وأستند فى دعواه التى حملت رقم 2936 لسنة 2025، إلى أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن طليقته وفقا للقانون، ويتيح له التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.