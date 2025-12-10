مش عيب.. الفنانة شمس: عشت مع جوزي في بيت واحد بعد الطلاق.. والست المصرية أصيلة

أكدت الفنانة شمس، أنها عاشت مع زوجها في بيت واحد بعد الطلاق، قائلة: "الست المصرية أصيلة ".



وقالت شمس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل “ المذاع على قناة ”صدى البلد 2": "الست المصرية أصيلة ومش معني إني اتطلقت وجوزي معندوش مكان يعيش فيه إني أرميه في الشارع".

وتابعت شمس: "أنا اتجوزت أساسا عشان خاطر أمي وعشان تشوف ابن ليا والست الأصيلة مترميش جوزها بره المنزل بعد الطلاق لأنه لم يكن لديه مكان يعيش فيه".

وأكملت شمس: "الطلاق يعطيكي الحرية ويمنع العديد من الخناقات.. طليقي بعد الطلاق كان عايش في بيت أمي في محافظة الإسكندرية حتى وفاته.. لو أنا كنت في بيت جوزي واطلقنا مكنش هيرميني في الشارع برضو".