إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن طرح مطار الغردقة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن طرح مطار الغردقة.

وأوضح المركز أنه في خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الطيران، تستمر مشاورات الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبدء إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

وأشار أن هذا مع عدم المساس بالسيادة المصرية على هذه الأصول. هذا الطرح يهدف إلى جذب استثمارات لتحديث المطار وتوسيع قدراته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

يعد مطار الغردقة من أكثر المطارات ازدحامًا في مصر، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين تجربة المسافرين.