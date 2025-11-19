نهال طايل تشيد ببرنامج دولة التلاوة: فخورة بهذا العمل الرائع

علقت الإعلامية نهال طايل، على برنامج دولة التلاوة، قائلة:"برنامج دولة التلاوة كسر الدنيا..البرنامج به أصوات مشايخ اتحرمنا من رؤيتهم حاليا".



وأضافت خلال تقديمها برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن البرنامج يضم أصوات شيوخ مثل محمد رفعت وعبدالباسط عبدالصمد ومصطفى أسماعيل ومحمد صديق المنشاوي وغيرهم من الشيوخ، متابعة: كان هناك اوركسترا تعزف على الشاشة خلال هذا البرنامج.

واسترسلت: لجنة التحكيم تضم عباقرة، متابعة:"أي الجمال دا وما أروع هذا العمل".

واكملت: أحب أقول للمتسابق الشيخ خالد عطية الله يفتح عليك، مضيفة: فخورة للغاية بهذا البرنامج وأنه يقام داخل بلدي.

وأوضحت أن البرنامج يخاطب الجيل الجديد بفكر مختلف، معتمد على التراث ولكن بإضافات جديدة، متابعة: الطفل الباكي في دولة التلاوة أثر فيا جدا".



