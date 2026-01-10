قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة
مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في تصادم موتوسيكل وكارو بطريق المحلة كفر الشيخ
ماجد أبو زاهرة: 2026 عاماً غنياً بالمشاهد السماوية وظهور مذنب وتكرار الكسوف والخسوف
من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل
أعلى سعر دولار اليوم 10-1-2026
موعد صيام الإسراء والمعراج 2026.. الإفتاء توضح حكمها
أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
سوني تكشف عن أحدث SUV فاخرة بالتعاون مع هوندا.. صور
خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
ديني

موعد صيام الإسراء والمعراج 2026.. الإفتاء توضح حكمها

أحمد سعيد

ينتظر المسلمون في شهر رجب من كل عام ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والتي ارتبطت بإحدى أعظم معجزات الإسلام الخالدة، حين أسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العُلى. 

ويبحث عدد كبير من الناس عن أفضل العبادات و الطاعات ومنها صيام ليلة الإسراء والمعراج حيث تساءل كثيرون عن الحكم الشرعي لصيام هذا اليوم العظيم.

متى موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج والتي ستوافق ليلة 27 رجب 1447 هجريا، وفي عام 2026، من مغرب يوم الخميس المقبل 15 يناير 2026، حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو يوم 27 رجب.

حكم صيام الإسراء والمعراج 

وعن حكم صيام الإسراء والمعراج، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صيام يوم 27 رجب وهو اليوم التالي لليلة الإسراء والمعراج جائز شرعًا باعتباره من صيام التطوع، ويُثاب عليه المسلم إذا صامه بنية التقرب إلى الله تعالى.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه لم يرد نص شرعي صحيح يُلزم بصيام يوم الإسراء والمعراج، إلا أن الصيام يدخل في عموم الأعمال الصالحة.

أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026

إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالأعمال الصالحة الآتية من الأمور المستحبة على كل مسلم في هذه الذكرى المباركة ومن أفضل الأعمال الصالحة:

  • الصيام ويعد صيام التطوع في هذه المناسبة تعبيرا عن الفرح بالمناسبة وشكرا لله على نعمه العظيمة مع التأكيد على أنه صيام مستحب وليس واجبا.
  • الصدقة من خلال إطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين وإدخال السرور على قلوبهم لما في ذلك من أجر عظيم.
  • الدعاء والاستغفار مع الإكثار من التضرع إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة خاصة في أوقات الإجابة.
  • الصلاة وقيام الليل لما فيهما من قرب عظيم إلى الله وتجديد للعهد مع الصلاة التي فرضت في هذه الليلة المباركة.
  • ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- لما لذلك من أثر في طمأنينة القلوب.
  • قضاء حوائج الناس والسعي في الخير لما فيه من تعزيز معاني التكافل والإحسان بين أفراد المجتمع.
