موعد صيام الإسراء والمعراج 2026.. الإفتاء توضح حكمها

ينتظر المسلمون في شهر رجب من كل عام ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والتي ارتبطت بإحدى أعظم معجزات الإسلام الخالدة، حين أسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العُلى.

ويبحث عدد كبير من الناس عن أفضل العبادات و الطاعات ومنها صيام ليلة الإسراء والمعراج حيث تساءل كثيرون عن الحكم الشرعي لصيام هذا اليوم العظيم.

متى موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج والتي ستوافق ليلة 27 رجب 1447 هجريا، وفي عام 2026، من مغرب يوم الخميس المقبل 15 يناير 2026، حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو يوم 27 رجب.

حكم صيام الإسراء والمعراج

وعن حكم صيام الإسراء والمعراج، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صيام يوم 27 رجب وهو اليوم التالي لليلة الإسراء والمعراج جائز شرعًا باعتباره من صيام التطوع، ويُثاب عليه المسلم إذا صامه بنية التقرب إلى الله تعالى.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه لم يرد نص شرعي صحيح يُلزم بصيام يوم الإسراء والمعراج، إلا أن الصيام يدخل في عموم الأعمال الصالحة.

أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026

إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالأعمال الصالحة الآتية من الأمور المستحبة على كل مسلم في هذه الذكرى المباركة ومن أفضل الأعمال الصالحة: