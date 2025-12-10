طرح البرومو الرسمي لفيلم خريطة رأس السنة

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "خريطة رأس السنة" البرومو الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال موسم احتفالات رأس السنة الجديدة.

وحقق البرومو فور نشره تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث خطف الأنظار بمشاهد مليئة بالتشويق والغموض، وكشف عن أجواء درامية تدور حول صراعات وأحداث متشابكة في أجازة رأس السنة.

ويظهر في البرومو عدد من أبطال العمل في لقطات سريعة تعكس تصاعد التوتر داخل الأحداث، كما قدّم البرومو لمحة عن الحبكة المبنية على مفاجآت متتابعة، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة، مما زاد فضول المشاهدين وترقبهم لعرض الفيلم خاصة أنه فيلم عائلي ومناسب لجميع الأعمار.

فيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي. يعرض الفيلم ٢٤ ديسمبر الجاري وسط توقعات بأن يحقق إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مع بداية العام الجديد.