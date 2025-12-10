قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
طرح البرومو الرسمي لفيلم خريطة رأس السنة

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "خريطة رأس السنة" البرومو الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال موسم احتفالات رأس السنة الجديدة. 

وحقق البرومو فور نشره تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث خطف الأنظار بمشاهد مليئة بالتشويق والغموض، وكشف عن أجواء درامية تدور حول صراعات وأحداث متشابكة في أجازة رأس السنة.

ويظهر في البرومو عدد من أبطال العمل في لقطات سريعة تعكس تصاعد التوتر داخل الأحداث، كما قدّم البرومو لمحة عن الحبكة المبنية على مفاجآت متتابعة، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة، مما زاد فضول المشاهدين وترقبهم لعرض الفيلم خاصة أنه فيلم عائلي ومناسب لجميع الأعمار.

فيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي. يعرض الفيلم ٢٤ ديسمبر الجاري وسط توقعات بأن يحقق إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مع بداية العام الجديد.

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

