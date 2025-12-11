حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو

قدّم برنامج "صباح البلد" رصدًا لحالة الطقس اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يستمر اضطراب الأحوال الجوية على عدد من المحافظات.

طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا

أشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يسود طقس بارد ليلًا على جميع الأنحاء.

أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

وتوقعت الهيئة استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري،

مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى:

القاهرة الكبرى – جنوب الوجه البحري – مدن القناة – خليج السويس – جنوب سيناء – شمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على السواحل والقاهرة

وتشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى نشاطًا للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 20 – 13

الإسكندرية 19 – 12

العريش 20 – 14

شرم الشيخ 23 – 15

أسيوط 21 – 09

أسوان 23 – 11

وعدد من المحافظات الأخرى وفق بيان الأرصاد.