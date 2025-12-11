قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة البرد والمطر في غزة.. وفاة رضيعة في خان يونس و«الأونروا» تحذر من كارثة
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق والمرافق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة الطرق والمرافق الحيوية؛ لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الطرق والمرافق بحي أول العامرية، بأعمال القطع والتمهيد ووضع الأسفلت بطريق "البوبات" وذلك لتيسير حركة المرور والمواصلات لمدخل منطقة النهضة، ووضع الطبقة النهائية من السن المدمج والمادة اللاصقة بطريق الكرنك لربطة بمدخل النهضة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ، ومتابعة أعمال إعادة الشيء لأصله بعد إصلاح كسر مواسير شركة مياه الشرب بشارع عادل المصري.

وأكد الحي، على المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بشكل يومي؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وباشر حي وسط بالتعاون مع مديرية الطرق ، إصلاح هبوط ارضي بشارع علي البدوي بكوم الدكة ،وكسر ماسورة مياه بشارع افلاطون امام مبنى هيئة النقل العام بالشاطبي ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ علي شبكة الطرق وعدم تكدس السيارات وسلامة المارة .

وتابع حي غرب، أعمال إعادة الشيء لأصله بوضع "الانترلوك" للأرصفة بـ 3 مواقع بعد الانتهاء من إصلاح أعطال طارئة لشركات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإصلاح خط مياه 4 بوصة بشارع يوسف الحكيم ودهان الأرصفة بطول 220 م طولي ورفع كفاءتها بمنطقة بشاير الخير 3 ، 5 بالقباري.

واستكمل حي ثان العامرية، أعمال مشروع الصرف الصحى للمنازل لقرية أبو بسيسة تمهيدا لبدء تشغيل محطتى الصرف الصحى بالقرية و رفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بنطاق الحي، ورش المادة اللاصقة بطريق العقارية بنجر كاتب الثلاث كباري تمهيدا لبدء استكمال الرصف ضمن خطة الحي في رصف الطرق للعام المالي الحالي.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد الأجهزة التنفيذية رفع كفاءة الطرق والمرافق الحيوية تحقيق السيولة المرورية رفع المعاناة عن المواطنين

