الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد بثنائية في دوري أبطال أوروبا
بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الخميس
نهج ثابت وأهداف خفية.. لماذا تواصل إسرائيل سياستها التصعيدية تجاه الجنوب اللبناني؟
مادورو يهاجم التدخلات الأمريكية بعد تقارير عن مصادرة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية
مليونير ونفسه يشوفهم قبل ما يموت.. مأساة الحاج رجب مع جحود أولاده |فيديو
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
البابا تواضروس: الكنيسة ليست للصلاة فقط بل لإيجاد المواطن الصالح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

أحمد مهدي

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام أولياء أمور بمدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة لـ عامل بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم وخدش حيائهم.

تحريات لكشف واقعة مدرسة التجمع

حيث تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارًا من قسم الشرطة تضمن ورود مذكرة من أولياء الأمور بمدرسة شهيرة في التجمع، اتهموا فيها عاملاً بالمدرسة بالتحرش وخدش براءة أبنائهم في مرحلة kg2.

وبالفحص تبين أن المدرسة قامت بإيقاف العامل وتجري تحقيق داخلي مع فحص الكاميرات للوقوف على حقيقة البلاغ، وتجري أجهزة أمن القاهرة تحريات للوقوف على حقيقة الواقعة.

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

مفتي الجمهورية مع محافظ الدقهلية

المفتي يهنئ محافظ الدقهلية بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلم GNLC

دار الإفتاء

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

نيللي كريم

طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

