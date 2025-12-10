الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام أولياء أمور بمدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة لـ عامل بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم وخدش حيائهم.

تحريات لكشف واقعة مدرسة التجمع

حيث تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارًا من قسم الشرطة تضمن ورود مذكرة من أولياء الأمور بمدرسة شهيرة في التجمع، اتهموا فيها عاملاً بالمدرسة بالتحرش وخدش براءة أبنائهم في مرحلة kg2.

وبالفحص تبين أن المدرسة قامت بإيقاف العامل وتجري تحقيق داخلي مع فحص الكاميرات للوقوف على حقيقة البلاغ، وتجري أجهزة أمن القاهرة تحريات للوقوف على حقيقة الواقعة.