ما هي السدة الشتوية التي ستبدأ يوم 31 ديسمبر؟

أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر عن جدول فتح وغلق الرايات في السدي الشتوي خلال الفترة من 13 ديسمبر 2025 وحتى 27 يناير 2026، وذلك حرصا على تنظيم وصول المياه للقرى والمزارع وضمان الاستفادة المثلى من المياه في أعمال الزراعة.

وأوضح مصدر لـ “صدى البلد”، أن مواعيد الري ستكون من غروب يوم 31 ديسمبر 2025 حتى غروب يوم 7 يناير 2026: “ريّة عامة”.

ومن غروب يوم 7 يناير حتى غروب يوم 13 يناير 2026 “قفل تدريجي” ومن غروب يوم 13 يناير حتى غروب يوم 27 يناير 2026 “قفل تام”، ومن غروب يوم 27 يناير حتى غروب يوم 30 يناير 2026 “فتح تدريجي”.

ومن غروب يوم 30 يناير حتى غروب يوم 6 فبراير 2026 “ريّة عامة”.



ودعت الإدارة جميع الفلاحين ومستخدمي المياه إلى الالتزام بهذه المواعيد بدقة، وذلك لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية وتأمين الزرق اللازمة للزراعة.

كما شددت الإدارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي خسائر زراعية وضمان انتظام وصول المياه لجميع القرى والمزارع.