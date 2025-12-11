انطلاق 30 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

انطلقت صباح اليوم 30 رحلة بالون طائر في سماء مدينة الأقصر حاملة على متنها 1500 سائح من مختلف الجنسيات في مشهد سياحي يخطف الانظار ويرسخ مكانة المدينة كاحد اهم مواقع السياحة العالمية

حيث تحلق البالونات يوميا مع لحظات الفجر الاولى فوق المعابد والجبال والمواقع الاثرية بالبر الغربي وسط طبيعة خلابة واجواء منظمة تضمن الامان الكامل لكل المشاركين

واوضح خالد سليمان مدير العلاقات العامة باحدى شركات البالون ان الارتفاع الملحوظ في عدد الرحلات يعكس ثقة السائحين في تجربة البالون وسحر الاقصر الفريد مشيرا الى ان سماء الاقصر تبعث رسالة مستمرة للعالم بانها مدينة مفتوحة تستقبل الجميع وترحب بكل زائر

واضاف ان رحلة البالون دائما تكون مليئة بالابهار حيث يقف السائح مندهشا امام جمال المشهد من لحظة صعود البالون وحتى شروق الشمس فوق الجبال مؤكدا ان الصور التي يلتقطها الزائرون ليست مجرد ذكريات بل لحظات يشعرون خلالها انهم فعلا في حضن التاريخ

وتنطلق رحلات البالون في الأقصر يوميا بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية مع متابعة دقيقة لحالة الطقس وحرص كبير على توفير اعلى درجات الامان والراحة للسائحين منذ بداية الرحلة وحتى عودتهم حاملين تجارب لا تنسى