رئيس جامعة الأقصر: المشاركة في الانتخابات رسالة دعم للاستقرار وخطوة بمسيرة الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أن المشاركة في الانتخابات تمثل رسالة دعم للاستقرار، وخطوة أساسية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن جامعة الأقصر تعمل دومًا على تعزيز قيم المواطنة والانتماء بين أبنائها.



جاء ذلك عقب إدلائها بصوتها، اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرة إلى أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني ومسؤولية مجتمعية يجب أن يحرص عليها كل مواطن.



وحرصت رئيس الجامعة على التوجه إلى لجنتها الانتخابية والإدلاء بصوتها، حيث دعت جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، تعبيرًا عن الوعي والمسؤولية تجاه الوطن.



وتأتي مشاركة رئيس الجامعة في إطار حرص القيادات الجامعية على تقديم القدوة في ممارسة الحقوق الدستورية ودعم المسار الديمقراطي في مصر.