تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني

 شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان  "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، والتي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و السيدة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والسيدة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.

كما استعرضت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة  للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي كلمتها، أشارت د. إيمان كريم إلى المجهودات التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، خاصة أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ ودعم مباشر من القيادة السياسية، لافتة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، والعمل على دمجهم وتمكينهم ومساندة ودعم أسرهم، فضلاً عن برامج الإرشاد والتوعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم في تنمية قدرات أطفالهم والعمل على دمجهم، بالإضافة لمساندة الأسر في فهم احتياجات أبنائهم وتغلبهم على التحديات والصعوبات التي تواجههم في دمج أبنائهم.

وأبرزت المشرف العام على المجلس أحد أهم مبادرات المجلس التي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية ، وهي مبادرة "أسرتي قوتي" التي ترتكز على تحفيز وتأهيل الأمهات اللاتي أصيبن أطفالهن بالإعاقة حديثاً بكيفية التغلب على التحديات التي تواجههن، ودعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة أو أبنائهن من ذوي الإعاقة، واللاتي أثبتن كفاءاتهم في المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية، وكانت لديهن القدرة على مواجهة التحديات، ولديهن قصص كفاح، واندمجن في المجتمع، كما تعمل المبادرة على تشجيع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مساندة هذه الأسر وتوفير وسائل الدعم لتوفير حياة كريمة لهم، وتسليط الضوء على قصص ملهمة من الأسر المصرية المتميزة التي أثبتت قدرتها على تحدي الصعاب مع أبنائها من ذوي الإعاقة وإدماجهم مجتمعياً.

