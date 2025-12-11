قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
بث مباشر: مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات عن الدوائر الـ30 الملغاة
أخبار العالم

اتهام بالخيانة وتحذير من «جحيم شيوعي».. إيلون ماسك يشن هجومًا على إلهان عمر وعمدة نيويورك

ايلون ماسك
ايلون ماسك
القسم الخارجي

في تصعيد جديد لمواقفه المثيرة للجدل، شن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجوماً حاداً ومباشراً على النائبة الديمقراطية في الكونجرس إلهان عمر وعمدة نيويورك زهران ممداني، محذّراً من أن انتخاب شخصيات مثلهما ينذر بـ"التحول إلى حفرة الجحيم الشيوعي".

جاءت تصريحات ماسك خلال مقابلة ودية أجراها الأربعاء مع المؤثرة المحافظة كاتي ميلر. وركز الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على الطريقة التي وصل بها السياسيان إلى مناصبهم، مشيراً إلى أن ذلك يثير مخاوف بشأن مستقبل الولايات المتحدة.

ربطٌ بين الانتخابات والجالية الصومالية

انتقد ماسك انتخاب عمر، العضو في "الفرقة" التقدمية بالكونغرس، زاعماً أنها "انتخبت لعضوية الكونغرس من جانب مجموعة كبيرة من الأشخاص من الصومال، في ولاية مينيسوتا البعيدة جدًا عن الصومال". 

وبالمثل، طال الهجوم عمدة نيويورك، زهران ممداني، حيث قال ماسك إنه "انتخب ليكون عمدة، لكن من أغلبية من الأشخاص غير المولودين في أمريكا". 

واختتم ماسك تصريحاته التحذيرية بتلخيص خشيته بقوله: "لا أريد أن نتحول إلى ما يشبه حفرة الجحيم الشيوعي".

اتهام الخيانة العظمى يتجدد

تصريحات ماسك تأتي بعد ساعات من إعادة مشاركته على منصة "إكس" (التي يملكها) لمقطع فيديو قديم يعود لعام 2024 يظهر فيه عمر وهي تتحدث إلى ناخبين صوماليين في مينيسوتا. وفي تعليقه على الفيديو، كتب ماسك بشكل مباشر: "هذا يبدو كخيانة عظمى".

في المقطع المتداول على نطاق واسع، تعهدت عمر لمؤيديها في مينيابوليس وسانت بول بأنها ستقف بقوة لمنع جمهورية أرض الصومال الانفصالية من السماح لإثيوبيا بإنشاء قاعدة بحرية على ساحلها. 

وقالت عمر، في ترجمة لخطابها: "ستفعل الحكومة الأميركية ما نطلبه منها... طالما أنا في الكونغرس لن يسلب أحد بحر الصومال، ولن تدعم الحكومة الأمريكية الآخرين في نهبنا. 

لا تقلقوا يا أهل مينيسوتا". وتضم دائرة عمر الانتخابية أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.

ترامب يستبق الهجوم

جاءت تصريحات ماسك بعد يوم واحد فقط من هجوم مماثل شنه الرئيس السابق دونالد ترامب على عمر خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، حيث قال ترامب إن عمر تفضّل الصومال على الولايات المتحدة، وطالب بـ"طردها فورًا" من البلاد، ما دفع الحشد للهتاف "أعيدوها إلى بلدها".

وردت إلهان عمر على ترامب عبر منصة "إكس"، معتبرة أن "هوس ترامب بي أمر غريب للغاية. إنه بحاجة إلى مساعدة حقيقية. إنه لا يزال مصدر إحراج وطني".

إلهان عمر الكونجرس إيلون ماسك تسلا سبيس إكس الولايات المتحدة إثيوبيا زهران ممداني

