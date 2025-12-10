بيروقراطية.. إيلون ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبي ويدعو لإلغاء المفوضية

صعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجومه على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، داعياً هذه المرة إلى إلغاء المفوضية الأوروبية بالكامل واستبدالها بهيئة منتخبة مباشرة، معتبراً أن النظام الحالي “تديره البيروقراطية” ولا يعكس أي شكل من أشكال الديمقراطية.

وكتب ماسك على منصة "إكس" التي يمتلكها: "يجب إلغاء المفوضية الأوروبية وتعويضها بهيئة منتخبة.. النظام الحالي حكم بيروقراطي وليس ديمقراطياً".

تأتي تصريحات ماسك الجديدة كحلقة إضافية في سلسلة انتقاداته المتكررة للاتحاد الأوروبي، إذ سبق له في 2024 أن وصف عملية تشكيل المفوضية بأنها "غير ديمقراطية"، مشيراً إلى ضرورة أن ينتخب أعضاء البرلمان الأوروبي المرشحين للمناصب التنفيذية بشكل مباشر.

ماسك الذي لا يخفي ازدرائه للبيروقراطية الأوروبية، ذهب أبعد من ذلك سابقاً بالدعوة إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي بالكامل وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، معتبراً أن البيروقراطية الأوروبية "تخنق أوروبا ببطء حتى الموت".

وتأتي موجة الانتقادات الجديدة في وقت تتصاعد فيه الأزمة بين منصة "إكس" والهيئات التنظيمية الأوروبية، إذ تواجه الشركة اتهامات بخرق قانون الخدمات الرقمية (DSA) في مجالات تشمل شفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين.

كما هددت المفوضية بفرض غرامات قد تصل إلى 6% من حجم أعمال "إكس" السنوي إذا استمرت الانتهاكات، في مؤشر على توتر غير مسبوق بين الرجل الأكثر ثراءً في العالم ومؤسسات الاتحاد.