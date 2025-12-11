أمين مجلس الأمن الروسي يصل لاوس لبحث التعاون في الأمن الإقليمي

وصل أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، إلى لاوس، اليوم /الخميس/، حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد حول التعاون في كافة المجالات وذلك بعد اجتماعات مثمرة في فيتنام.



ووفقًا للمكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، يتضمن برنامج شويجو محادثات مع رئيس الوزراء سونيكساي سيفاندون، ونائب رئيس الوزراء ووزير الأمن العام فيلاي لاخامفونج، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع تشانساموني تشانيالاث كما من المنتظر أن يلتقي غدا بالرئيس ثونجلون سيسوليث.



وتركز المحادثات على قضايا تنسيق جهود موسكو وفيانتيان على الساحة الدولية، والأمن الإقليمي، والدفاع، والتعاون العسكري التقني، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية.



ووصل شويجو إلى لاوس قادماً من فيتنام، حيث ناقش هذه المواضيع مع القيادة الفيتنامية يومي الثلاثاء والأربعاء.

