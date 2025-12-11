قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
بيراميدز عنده حق.. تعليق ناري على أزمة السماوي مع منتخب مصر

علق عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية على أزمة نادي بيراميدز ومنتخب مصر وحق الأندية المصرية فى رفض ضم لاعبيها إلي المنتخبات الوطنية فى الفترات التي تخلو من الأجندة الدولية.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مفيش أى من لاعبين نادى بيراميدز الأربعة المختارين لقائمة المنتخب الوطني المصري للاستعداد لكأس أمم أفريقيا دخل المعسكر المغلق والذي بدأ يوم 7 ديسمبر رغم دخول باقى اللاعبين.

تابع عامر العمايرة: علما بعدم تعارض ذلك مع مباراتي بيراميدز المؤجلتين فى بطولة الدوري الممتاز يوم 3 ديسمبر الجاري مع كهرباء الإسماعيلية ويوم 6 ديسمبر الحالي مع بتروجيت.

أضاف عامر العمايرة: وبما أن الإستدعاء الرسمى لكأس أمم إفريقيا أصبح يوم 15 ديسمبر الحالي بدلاً من 8 ديسمبر الجاري فنادي بيراميدز لم يرسل أى من لاعبيه للمنتخب يوم 7 ديسمبر الحالي كما فعل جميع الأندية المصرية وذلك للاستعداد لمباراة فلامنجو البرازيلي يوم 13 ديسمبر ولو كسب سيقابل باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 17 ديسمبر الحالي.

واصل عامر العمايرة: واضح إن في تنسيق مع اتحاد الكرة بترك لاعبيه معه فأتمنى إن القياس في ما هو قادم يكون كده مع الجميع ولابد من معرفة إن مفيش استدعاء للاعبين بدون أجندة دولية وأن ده حق الأندية.

واختتم عامر العمايرة حديثه قائلا: ولنا عودة بإذن الله الأعوام القادمة لمقارنة المواقف الحالية مع بيراميدز إذا تواجد غيره من الأندية.

بيراميدز يواجه فلامنجو بكأس الإنتركونتننتال
يواصل فريق بيراميدز الاستعداد لمواجهة منافسه فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة الإنتركونتيننتال.

وتقام المباراة بين بيراميدز وفلامنجو يوم السبت المقبل الساعة 7 مساءً بتوقيت قطر، على ملعب أحمد بن علي، ضمن نصف منافسات نصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال.

الفائز من هذه المباراة سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري.

إنجازات بيراميدز الأخيرة


كأس مصر 2023-24

كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

كأس السوبر الأفريقي 2025-26

دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

قائمة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

