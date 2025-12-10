شاهد| وصول بيراميدز الي قطر للمشاركة في بطولة كأس الانتركونتينينتال

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من وصول بيراميدز الي قطر للمشاركة في بطولة كأس الانتركونتينينتال عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي الرسمي فيسبوك .



تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد موعد مباراة الفريق في دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وتقرر أن يلتقي بيراميدز مع نادي مسار يوم ٢٢ ديسمبر الجاري في الخامسة مساء على استاد بتروسبورت في ظل غلق استاد الدفاع الجوي للصيانة.

وتقام مباريات دور الـ٣٢ من كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين مع المنتخبات المختلفة خلال شهر ديسمبر الجاري.