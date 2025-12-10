قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعثة بيراميدز تصل قطر استعداداً لبطولة كأس الإنتركونتيننتال

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
حسن العمدة

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز بطل أفريقيا. إلى مطار حمد الدولي استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال في قطر.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي يوم 13 ديسمبر الجاري في نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

ونظمت اللجنة المنظمة للبطولة استقبالا رسميا البعثة لدى وصولها إلى مطار حمد الدولي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

بعثة فريق نادي بيراميدز نادي بيراميدز بيراميدز مطار حمد الدولي كأس ال‏إنتركونتيننتال الإنتركونتيننتال

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

