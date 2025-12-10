بعثة بيراميدز تحضر مباراة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي بـ كأس الإنتركونتيننتال

حرصت بعثة فريق نادي بيراميدز على حضور مباراة كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، على كأس الأمريكتين ضمن ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال في قطر.

وتوجه أعضاء البعثة بمجرد وصولهم إلى مطار حمد الدولي، إلى ملعب أحمد بن علي المونديالي، وعلى رأسهم المهندس ممدوح عيد رئيس النادي والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لحضور اللقاء ومتابعة هذه المباراة.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول وفلامنجو يوم السبت المقبل على استاد أحمد بن علي في الدور نصف النهائي على لقب كأس التحدي.