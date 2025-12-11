قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
الموعد والقائمة والقنوات الناقلة.. أبرز المعلومات عن مباراة بيراميدز وفلامنجو

ياسمين تيسير

يواجه فريق بيراميدز نظيره فلامنجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت قطر على ملعب أحمد بن علي، ضمن نصف منافسات نصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة  باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري.

وتنقل شبكة قنوات “بي ان سبورت” مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي فى إطار مباريات نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتننتال المزمع إقامتها يوم السبت القادم.

 إنجازات بيراميدز الأخيرة

وتوج بيراميدز ببطولة كأس مصر 2023-24

وتوج بكأس السوبر الأفريقي 2025-26

وتوج دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

قائمة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

عوض تاج الدين

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

محمد صلاح

عرض سعودي مغر.. هل تتحقق نبوءة ليلى عبداللطيف عن مصير محمد صلاح؟

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

صلاة القداس الإلهي

مراسم سيامة دياكون جديد بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا شنودة في برلين

ختام كورس "ينبوع الحياة"

المجلس الإكليريكي الإقليمي بالقاهرة يختتم كورس «ينبوع الحياة» للمقبلين على الزواج

وزير السياحة والآثار

تنسيق مصرى أوزبكستانى في مجال استرداد الآثار المهربة

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

