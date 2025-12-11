موعد مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب والقنوات الناقلة

يواجه منتخب فلسطين نظيره السعودية على ملعب "لوسيل" اليوم الخميس في تمام الساعه السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، التي تختتم منافساتها في 18 ديسمبر الجاري.



القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد السعودية في كأس العرب 2025



تذاع مباراة فلسطين ضد السعودية عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية).



وتأهل منتخب فلسطين الى ربع النهائي بعدما اعتلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب سوريا صاحب المركز الثاني.

أما منتخب السعودية حل وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف المنتخب المغربي