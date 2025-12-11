قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
بث مباشر: مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات عن الدوائر الـ30 الملغاة
أخبار البلد

بعد إعلان انتشاره رسمياً.. أعراض فيروس H1N1 ونصائج ناجحة للعلاج

اعراض فيروس H1N1
اعراض فيروس H1N1
رشا عوني

أعلن الدكتورمحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ، انتشار فيروس H1N1 بين المصريين بنسبة 60%. 

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للصحة في مداخلة هاتفية ، أن جميع الفيروسات التنفسية موجودة خلال هذه الفترة، لكنه الفيروس الأوسع انتشارًا حاليًا داخل البلاد هو فيروس H1N1 الذي يندرج تحت فئة إنفلونزا (A)، بالإضافة إلى إنفلونزا (B).

وبحسب تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة، فإن أعراض هذا الفيروس H1N1 قوية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مشددًا على أن الفيروس المنتشر حاليًا هو نفس الفيروس السابق، لكنه يتحور.

فيروس H1N1

وبعد اعلان انتشاره رسمياً في مصر ، نستعرض لكم أعراض  فيروس H1N1 وطريقة انتشاره و علاجه ..

أعراض فيروس H1N1 

أعراض فيروس  H1N1 تشبه أعراض الأنفلونزا الموسمية العادية، من بين هذه الأعراض:

  • الحُمّى، لكن ليس دائمًا.
  • آلام العضلات.
  • القشعريرة والتعرّق.
  • السعال.
  • التهاب الحلق.
  • سيلان الأنف أو انسداده.
  • كثرة دموع العينين واحمرارهما.
  • الشعور بألم في العين.
  • آلام الجسم.
  • الصُّداع.
  • التعب والضعف.
  • الإسهال.
  • ألم المعدة والقيء، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنةً بالبالغين.

وتظهر أعراض الإنفلونزا بعد يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس.

كيف ينتشر فيروس أنفلونزاH1N1


ينتشر الفيروس من شخص لآخر عندما يسهل الشخص أو يعطس، تنتشر قطرات الرذاذ في الهواء. يُمكن أن تُصاب بالعدوى عند استنشاق الفيروس. 

كما يُمكن أن تُصاب بالعدوى عند لمس سطح ملوث ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك.

هل فيروس H1N1 خطير؟ 

يتحسن أغلب المصابين بالإنفلونزا من تلقاء أنفسهم، لكن الإنفلونزا ومضاعفاتها يمكن أن تسبب الوفاة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لذلك. 

يمكن أن يساعد لقاح الإنفلونزا الموسمية الآن على الحماية من إنفلونزا H1N1 وغيره من فيروسات الإنفلونزا الموسمية.

علاج فيروس H1N1 المنتشر 

إذا أُصبت بأي نوع من أنواع الإنفلونزا، ومنها أنفلونزا H1N1 عليك تتبع النصائح الآتية.. 

  • ابقى في المنزل وأبقِ الأطفال المرضى في المنزل حتى مرور 24 ساعة على زوال الحمى.
  • شرب السوائل بكثرة. اشرب المياه والعصائر والحساء الدافئ للوقاية من الجفاف.
  • الراحة. احصل على قسط وافر من النوم لمساعدة جهازك المناعي على محاربة العدوى.
  • تناول المسكِّنات. استخدم المسكنات المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين (Tylenol وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil و Motrin IB وغيرهما). يجب توخي الحذر عند إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين. 
  • يُحظر تمامًا إعطاء الأسبرين للأطفال والمراهقين الذين يتعافون من الأعراض الشبيهة بأعراض الإنفلونزا وذلك بسبب احتمال الإصابة بمتلازمة راي، وهي حالة نادرة ولكن قد تكون مهددة للحياة.
  • تجنب مخالطة الناس حتى تشعر بالتحسن، إلا بهدف الحصول على الرعاية الطبية. وإذا احتجت لمغادرة المنزل للحصول على الرعاية الطبية، ارتد كمامة و اغسل يديك باستمرار.
الانفلونزا الموسمية اعراض فيروس H1N1 علاج الانفلونزا علاج البرد فيروس H1N1

