بعد إعلان انتشاره رسمياً.. أعراض فيروس H1N1 ونصائج ناجحة للعلاج

أعلن الدكتورمحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ، انتشار فيروس H1N1 بين المصريين بنسبة 60%.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للصحة في مداخلة هاتفية ، أن جميع الفيروسات التنفسية موجودة خلال هذه الفترة، لكنه الفيروس الأوسع انتشارًا حاليًا داخل البلاد هو فيروس H1N1 الذي يندرج تحت فئة إنفلونزا (A)، بالإضافة إلى إنفلونزا (B).

وبحسب تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة، فإن أعراض هذا الفيروس H1N1 قوية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مشددًا على أن الفيروس المنتشر حاليًا هو نفس الفيروس السابق، لكنه يتحور.

فيروس H1N1

وبعد اعلان انتشاره رسمياً في مصر ، نستعرض لكم أعراض فيروس H1N1 وطريقة انتشاره و علاجه ..

أعراض فيروس H1N1

أعراض فيروس H1N1 تشبه أعراض الأنفلونزا الموسمية العادية، من بين هذه الأعراض:

الحُمّى، لكن ليس دائمًا.

آلام العضلات.

القشعريرة والتعرّق.

السعال.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف أو انسداده.

كثرة دموع العينين واحمرارهما.

الشعور بألم في العين.

آلام الجسم.

الصُّداع.

التعب والضعف.

الإسهال.

ألم المعدة والقيء، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنةً بالبالغين.

وتظهر أعراض الإنفلونزا بعد يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس.

كيف ينتشر فيروس أنفلونزاH1N1



ينتشر الفيروس من شخص لآخر عندما يسهل الشخص أو يعطس، تنتشر قطرات الرذاذ في الهواء. يُمكن أن تُصاب بالعدوى عند استنشاق الفيروس.

كما يُمكن أن تُصاب بالعدوى عند لمس سطح ملوث ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك.

هل فيروس H1N1 خطير؟

يتحسن أغلب المصابين بالإنفلونزا من تلقاء أنفسهم، لكن الإنفلونزا ومضاعفاتها يمكن أن تسبب الوفاة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لذلك.

يمكن أن يساعد لقاح الإنفلونزا الموسمية الآن على الحماية من إنفلونزا H1N1 وغيره من فيروسات الإنفلونزا الموسمية.

علاج فيروس H1N1 المنتشر

إذا أُصبت بأي نوع من أنواع الإنفلونزا، ومنها أنفلونزا H1N1 عليك تتبع النصائح الآتية..